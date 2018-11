Oulun kauppahallin paikat haettaviksi jo todennäköisesti tällä viikolla – väistötilakysymys ei tällä hetkellä tapetilla

Oulun kauppahallin myyntipaikkojen kilpailutus on valmistumassa, ja paikat pannaan haettaviksi todennäköisesti jo tällä viikolla.

– Jos kaupunginhallitus näyttää vihreää valoa ja kaikki menee muutenkin hyvin, se kilpailutusilmoitus julkistetaan tämän viikon loppupuolella muun muassa lehti-ilmoituksina, kertoo vuokrausneuvottelija Sari Maijala Oulun Tilakeskus -liikelaitoksesta.

Kaupunginhallitus ei varsinaisesti päättänyt maanantaina asiaa, vaan sai kuulla päälinjat kilpailutuksesta.

– Nyt tiedämme, miten asia etenee ja mikä on uuden kauppahallin aikataulu sekä askelmerkit, miten kilpailutus käydään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk.) sanoo.

Kauppahallin on määrä mennä noin vuoden kestävään remonttiin ensi vuoden alussa. Hallin kauppapaikat laitetaan haettaviksi remontin jälkeiseksi ajaksi.

Remontista tehtiin päätös viime keväänä. Samalla selvisi, että kauppahallissa toimivien kauppiaiden sopimukset nykyisistä paikoistaan sanotaan irti, ja he joutuvat remontin valmistuttua hakemaan paikkaa uudestaan. Osa kauppiaista on ilmoittanut, etteivät he aio hakea myyntipaikkaa remontin valmistuttua.

Keväällä ja kesällä keskusteltiin myös siitä, järjestäisikö kaupunki tai kauppahallipaikat vuokraava Oulun Narikka Oy väistötiloja remontin ajaksi. Sellaista ei Tilakeskus aikonut järjestää eikä Narikalla ollut kertomansa mukaan siihen mahdollisuuksia.

Väistötiloista on syksyn aikana kaikesta huolimatta huhuttu, mutta niiden hankkiminen tässä vaiheessa ei olisi Oulun Narikan toimitusjohtajan Jarmo Hagelbergin mukaan edes käytännössä mahdollista.

– Nythän ei periaatteessa tiedetä, onko kyse pysyvästä vai väistötilasta. Jos kauppias X jatkaa, hän tarvitsee väliaikaisen tilan. Kauppias Y, joka ei jatka tai ei pääse jatkamaan, hän tarvitsee pysyvän tilan. Asiasta ei mielestäni voi päättää tällä hetkellä, Hagelberg sanoo.

Vuokralaishaun selvittyä kysymys voi periaatteessa hänen mukaansa tulla taas keskusteluun. Koska osa Oulun Kauppahallin kauppiaista on jo päättänyt lopettaa toimintansa, Hagelberg ei usko, että yhtenäisten väistötilojen hankkiminen tulisi enää kysymykseen.