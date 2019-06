Katutanssiharrastajat kiertävät aktiivisesti tapahtumissa ja jameissa ympäri maata.

Lauantaiaamupäivä Oulun Prunnitorilla on viileä ja ilmassa sateen uhkaa, mutta tanssin paloa se ei tunnu himmentävän. Oulun katutanssien päätapahtuma on alkamaisillaan, ja pari-kolmekymmentä tanssijaa pakkautuu lavalle hip hopin alkukarsintoja varten. He muodostavat muutaman tanssiringin, ja sitten lähtee.

Tanssijoiden seassa kiertelevät tuomarit seuraavat, miten tanssilajin tekniikka ja perusliikkeet ovat hallussa, mutta myös tanssijan hetkeen heittäytymistä ja musikaalisuutta. Hip hopin lisäksi tänään tanssitaan vielä funkia, housea ja breakia.

– On tärkeää, miten tanssii vastassa olevan tanssijan kanssa. Joskus vähän haastetaan toista, mutta yleensä enemmän nautitaan yhdessä tanssimisesta, kuvailee Jenni Ylitalo, joka tuottaa tämän vuoden tapahtuman Milla Laakkosen kanssa.

Rinkikarsinnoissa jokainen tanssija käy vuorollaan tanssimassa ringin keskellä. Näin kaikki pääsevät nauttimaan toistensa tanssista. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Rotuaarilta Prunnitorille

Oulun katutansseja järjestää nyt toista vuotta katukulttuurin edistämisyhdistys Katku ry. Suurin muutos viime vuodesta on päätapahtuman siirtyminen Rotuaarilta Prunnitorille.

– Mielestämme Prunnitoria ei ole vielä tarpeeksi hyödynnetty tapahtumapaikkana, Ylitalo sanoo.

Katutanssien päätapahtuma alkoi lauantaina aamupäivällä hip hopin alkukarsinnoilla. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Järjestäjille tärkeintä tapahtumassa on ollut päästä jakamaan tanssimisen hyvää oloa, ja se tuntuu toteutuneen. Vaikka kyseessä on kilpailu, yhteisöllistä tunnelmaa ei voi olla huomaamatta.

Aktiivinen katutanssiyhteisö

Suomen katutanssiyhteisö on Ylitalon mielestä varsin aktiivinen, ja eri tapahtumissa ja jameissa kierretään paljon ympäri maata. Myös Ouluun on tullut tanssijoita ympäri maata sekä myös Ruotsista ja Norjasta.

Katutanssiharrastajat kiertävät aktiivisesti tapahtumissa ja jameissa ympäri maata. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Tapahtuma alkoi torstaina tanssityöpajojen merkeissä, ja sunnuntaina kello 14 on luvassa vielä Funkkipiknik Hollihaan puistossa.

Pohjois-Suomen vanhinta katutanssitapahtumaa on järjestetty vuodesta 2007 lähtien. Tapahtumaa järjesti pitkään Pohjois-Suomen katutanssiyhdistys ry.

Oulun katutanssit on osa Oulun Päivien ohjelmaa. Tapahtumaa ovat tukemassa Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto sekä Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto.