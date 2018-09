Oulun käräjäoikeus hylkäsi syytteet tapon yrityksestä – varmuutta uhria kaulaan ampuneesta ei saatu

No niin hyvin syyttäjältä hoidettu että ei pystynyt edes todistamaan kuka asetta käytti. Lähtikö syyttäjä siinä käräjöimään vajailla tiedoilla ja ajatteli pistävänsä "varmuuden vuoksi" riittävän määrän porukkaa vankilaan? Meillä on voitava arvostella syyttäjiä silloin kun he selkeästi ovat mokanneet oman epäpätevyyden vuoksi ja polttaneet kansan verorahoja aivan turhaan. Lisäksi jos sama syyttäjä mokailee toistuvasti ja lähtee käräjille ilman pitäviä todisteita, niin erottaminen tehtävistä on oltava vaihtoehto.