Oulun juhlaviikot alkavat yhdeksättä kertaa – katso tästä juhlaviikkojen tapahtumat

Oulun juhlaviikot alkavat tulevana torstaina yhdeksättä kertaa ja jatkuvat 31.8. saakka.

Seitsemän festivaalin ja satojen tapahtumien kuukauden aloittaa tuttuun tapaan Elojazz 1.–4. elokuuta. Ensimmäisenä viikonloppuna on ohjelmassa on myös mykkäelokuvaa ja teatteria.

Oulun juhlaviikoilla nähdään monitaiteellista kulttuuriohjelmaa paikallisista kyvyistä kansainvälisiin tähtiin. Tarjontaa on eri-ikäisille, ja iso osa tapahtumista on pääsymaksuttomia. Myös Kaikukortti käy osaan tapahtumista.

Ohjelmistossa on myös vuosittain vaihtuvaa ekstraohjelmaa. Tänä vuonna uutuutena on sunnuntaina Valvesalissa alkava mykkäelokuvien sarja, joiden musiikin näytöksissä loihtii paikalla oleva elävä orkesteri. The Corridoors of Sound säestää Charles Chaplinin Kultakuumeen 4.8. kello 16, Radiopuhelimet Jean Epsteinin Usherin talon häviön 12.8. kello 19 ja trio Lau Nau, Topias Tiheäsalo ja Hermanni Ylitepsa Robert Wiene: Tri Caligarin Kabinetin 18.8. kello 16.

Viikonloppuna Kokardiklubilla nähdään tanssillista teatteria. Kaksin käsin -esityksen pohjalla on tuiralaisten lasten, nuorten ja vanhusten kertomukset.

Yleisölle on tarjolla Oulun juhlaviikkojen mobiilisovellus. Sovelluksesta löytyy ajantasainen ohjelmisto ja tapahtumapaikat kartalla. Sovellukseen voi myös merkitä omia suosikkejaan. Sovellus on ilmainen ja se löytyy AppStoresta ja Google Play -kaupasta.