Oulun joukkoliikenteen talviaikataulukausi käynnistyy torstaina 9. elokuuta. Talviaikataulukausi käynnistyy uudistetulla linjastolla.

Oulun joukkoliikenteen tiedotteessa kerrotaan, uudistuksilla on reagoitu joukkoliikenteen kasvaneeseen kysyntään ja Oulun uusiin asuinalueisiin. Lisäksi linjastoa on uudistettu asiakaspalautteiden ja palvelutaso- ja linjastosuunnitelman perusteella.

Oulun joukkoliikenteen uudet linjat ja reitit:

Hiukkavaarassa ja Kivikkokankaalla aloittaa uusi linja 5, joka kulkee Kivikkokankaalta keskustaan puolen tunnin välein. Linja kulkee Poikkimaantien sillan ja Kajaanintien kautta. Alueen muut linjat, linja 11 ja 7N, ajavat Tuiran kautta.

Oulunsalon linjan 58 tunnus vaihtuu tunnukseksi 64. Muutos ei vaikuta reittiin tai aikatauluihin.

Iistä pääsee jatkossa moottoritietä pitkin Ouluun. Linja 28 kulkee Iistä moottoritien kautta Ouluun Linnanmaalle, keskustaan, Oysiin ja Osaolle.

Lisäksi Iissä kulkevan linja 23:n pysäkkejä on osittain muutettu, sillä vuoroja on lisätty viikonlopun myöhäisiltaan ja reittiä on jatkettu Iin terveyskeskukselle saakka.

Kempeleestä liikennöivien linjojen 50 ja 51 tarjontaa on lisätty. Vuoroja on lisätty erityisesti ruuhka-aikoihin. Aiemmin Oysin kautta Svaaninsuolle kulkenut linja 50 päättää jatkossa Kuvernöörin pysäkille. Svaaninsuolle ajaa linja 21.

Tyrnävältä Ouluun kulkeva linjan 54 reittiä on jatkettu niin, että reitti kulkee Tyrnävältä Liminkaan. Lisäksi linjan tarjontaa on lisätty. Viikonloppuisin linja 54B kulkee Tyrnävän ja Oulun väliä.

Tyrnävän Murrosta Ouluun aloittaa liikennöimään linja 57.

Liminkaan arkipäivisin liikennöivän linja 52:n päätepysäkki on jatkossa Limingan Ojanperänkankaan koulu. Lumijoelle kulkee linja 53. Viikonloppuina ja arki-iltoina Liminkaan ja Lumijoelle liikennöi linja 52A.

Linjoissa ja liikennöinnissä tapahtuneet merkittävimmät muutokset löytyvät myös Oulun joukkoliikenteen aikataulukirjan sivuilta 13-14.