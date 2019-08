Oulun joukkoliikenteen matkustajamäärät nousevat yhä, oululaiset tekivät alkuvuonna yli 5 miljoonaa bussimatkaa – syksyllä joukkoliikenteelle tulossa oma sovellus

Oulussa matkustajia on vähemmän kuin Helsingissä, jolloin systeemi ei ole yhtä tehokas, eikä lipun hinta voi olla niin halpa. Laitakaupungin ongelma taas on laitakaupungin olemassaolo. Bussilla ei kannata ajaa paikkoihin, missä ei yksinkertaisesti ole matkustajia. Tyhjällä bussilla ajelu on kallista tuhlausta. Kaupunkisuunnittelussa on tehty pahoja virheitä täälläkin Amerikkalaisen unelman vanavedessä, kun on annettu kaupungin laajentua holtittomasti ja liian harvana. Myös moottoritien ongelmat kertovat vain ja ainoastaan tästä, sekin tuli melko kalliiksi.

Jos haluaa asua haja-asutusalueella, eli harvaan rakennetussa lähiössä, niin sitten on parempi ymmärtää sen seuraukset: ei hälyä, ei palveluita, ei joukkoliikennettä, mutta vaihdossa saa ehkä sitten rauhaa, luontoa ja raittiimman ilman. Kalliimmaksikin se helposti tulee.

Robottiautot voivat auttaa tässä asiassa vielä joku päivä, kun kuskille ei tarvitse kyydistä palkkaa maksaa.