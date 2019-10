Oulun joukkoliikenteen maksujärjestelmässä häiriö – lasten Waltti-korteilta veloitettu aikuisten hintoja

Oulun joukkoliikenteen Waltti-korttien veloituksissa on tullut ilmi häiriö, jossa ainakin osalla lasten korteilla tehdyistä matkoista on veloitettu aikuisen lipun hinta.

Ongelma liittyy päivitykseen, joka maksujärjestelmään tehtiin osana ensi viikolla alkavaa syyslomaviikon alennuskampanjaa. Syyslomaviikon ajan 7–16-vuotiaat voivat matkustaa Waltti-kortille ladatulla arvolipulla 50 sentin hintaan.

– Päivityksen testauksen jälkeen järjestelmään on jäänyt virhe, Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lam kertoo.

Virhe on korjattu maksujärjestelmästä tämän viikon alussa. Oulun joukkoliikenteen bussien erilaisista rahastuslaitteista johtuen vääriä veloituksia on kuitenkin esiintynyt pidemmän aikaa.

Uudemmat laitteet osaavat ladata nyt korjatun päivityksen internetistä automaattisesti, kun taas vanhemmilla laitteilla siinä voi mennä kauemmin.

Edwin ’t Lamin arvion mukaan kaikkiaan noin 125:stä Oulun joukkoliikenteen linja-autoista muutamassa kymmenessä on uudempi rahastuslaite, jota ongelma ei kosketa.

– Uudempia laitteita on esimerkiksi sellaisissa autoissa, joiden sopimukset on aloitettu viime kesänä. Tilanne muuttuu kuitenkin jatkuvasti, ja ensi kesään mennessä uudet laitteet on tavoitteena saada kaikkiin autoihin.

Väärin veloitetut matkat luvataan hyvittää

Tällä hetkellä Oulun joukkoliikenteen asiakaspalveluun on ottanut yhteensä noin 50 kortinomistajaa. Oulu 10 -pisteen asiakaspalvelussa asiaa selvittäneiden määrästä ’t Lamilla ei ole tietoa.

– Ensimmäinen yhteydenotto asiasta on tullut viime viikon torstaina ja viimeisin tämän viikon keskiviikkona, jolloin yhdestä bussista löydettiin viallinen rahastuslaite. On toki edelleen mahdollista, että yhteydenottoja tulee vielä lisää.

Edwin ’t Lam vakuuttaa, että kaikki väärin veloitetut matkat tullaan hyvittämään. Oman Waltti-korttinsa saldon voi tarkastaa Waltti-internet-palvelusta. Palvelusta ei kuitenkaan näe minä päivinä ja montako leimausta kortilla on tehty.

– Kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli epäilee vääriä veloituksia.

Syyslomaviikon kampanja tullaan kuitenkin aloittamaan suunnitelmien mukaisesti maanantaina kello seitsemän aamulla, ’t Lam lupaa.