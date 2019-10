Oulun joukkoliikenteen maksujärjestelmässä häiriö, lasten Waltti-korteilta veloitettu aikuisten hintoja – "Olisi hyvä tapa ilmoittaa, että nyt on veloitettu liikaa"

Oulun joukkoliikenteen Waltti-korttien veloituksissa on tullut ilmi häiriö, jossa ainakin osalla lasten korteilla tehdyistä matkoista on veloitettu aikuisen lipun hinta.

Ongelma liittyy päivitykseen, joka maksujärjestelmään tehtiin osana ensi viikolla alkavaa syyslomaviikon alennuskampanjaa. Syyslomaviikon ajan 7–16-vuotiaat voivat matkustaa Waltti-kortille ladatulla arvolipulla 50 sentin hintaan.

– Päivityksen testauksen jälkeen järjestelmään on jäänyt virhe, Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lam kertoo.

Virhe on korjattu maksujärjestelmästä tämän viikon alussa. Oulun joukkoliikenteen bussien erilaisista rahastuslaitteista johtuen vääriä veloituksia on kuitenkin esiintynyt pidemmän aikaa.

Uudemmat laitteet osaavat ladata nyt korjatun päivityksen internetistä automaattisesti, kun taas vanhemmilla laitteilla siinä voi mennä kauemmin.

Edwin ’t Lamin arvion mukaan kaikkiaan noin 125:stä Oulun joukkoliikenteen linja-autoista muutamassa kymmenessä on uudempi rahastuslaite, jota ongelma ei kosketa.

– Uudempia laitteita on esimerkiksi sellaisissa autoissa, joiden sopimukset on aloitettu viime kesänä. Tilanne muuttuu kuitenkin jatkuvasti, ja ensi kesään mennessä uudet laitteet on tavoitteena saada kaikkiin autoihin.

Väärin veloitetut matkat luvataan hyvittää

Tällä hetkellä Oulun joukkoliikenteen asiakaspalveluun on ottanut yhteensä noin 50 kortinomistajaa. Oulu 10 -pisteen asiakaspalvelussa asiaa selvittäneiden määrästä ’t Lamilla ei ole tietoa.

– Ensimmäinen yhteydenotto asiasta on tullut viime viikon torstaina ja viimeisin tämän viikon keskiviikkona, jolloin yhdestä bussista löydettiin viallinen rahastuslaite. On toki edelleen mahdollista, että yhteydenottoja tulee vielä lisää.

Edwin ’t Lam vakuuttaa, että kaikki väärin veloitetut matkat tullaan hyvittämään.

Oman Waltti-korttinsa saldon voi tarkastaa Waltti-internet-palvelusta. Palvelusta ei kuitenkaan näe minä päivinä ja montako leimausta kortilla on tehty.

– Kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli epäilee vääriä veloituksia.

Syyslomaviikon kampanja tullaan kuitenkin aloittamaan suunnitelmien mukaisesti maanantaina kello seitsemän aamulla, ’t Lam lupaa.

Pojan kortti olikin tyhjä

Limingan Tupoksessa asuvan Timo Paanasen poika on hetken aikaa kulkenut pääsääntöisesti mopolla, mutta kun ilmat kylmenevät, pojan Waltti-kortille ladattiin muutama matka.

– Katsoin nettisivulta hinnat, jonka perusteella laskin, kuinka paljon muutama matka maksaisi. Yhtäkkiä kortilla ei päässytkään kuin kaksi matkaa, Paananen kertoo.

Poika yritti mennä bussiin, mutta kuljettaja kertoi, että kortti on tyhjä – sillä ei ole yhtään matkaa jäljellä. Poika pääsi toki pääsi kyytiin kehotuksella kortin lataamisesta kotona.

– Minä ihmettelin asiaa, koska kortilla piti olla ainakin viisi matkaa.

Oulu10 -asiakaspalvelussa kerrottiin, että Waltti-kortissa on ilmennyt ongelmia. Joissakin busseissa on veloitettu matkoista liikaa. Kortin numeron perusteella asiakaspalvelussa nähtiin kortin olevan tyhjä. Paanaselle luvattiin laittaa kolme lippua postissa.

Paanasen mielestä järjestelmää olisi ehkä syytä nyt päivittää. Jos kortille lataa arvoa, olisi hyvä tietää, kuinka hyvin siihen voi luottaa.

– Jos siihen ei voi luottaa, pitäisi itse pystyä jatkossa katsomaan tapahtumia eli paljonko kortilta on veloitettu miltäkin matkalta, Paananen sanoo.

Ilmeisesti silloin, kun bussiin nousee ja korttia näyttää, näkyy asiakkaalle lukema siitä, kuinka paljon matkoja kortilla on vielä jäljellä.

– Ja jos virhetapauksia tulee, luonnollisesti olisi hyvä tapa myös ilmoittaa, että nyt teiltä on veloitettu liikaa. Jos järjestelmä ei ole toimiva ja jos hyvitystä ei tule automaattisesti, pitää itse pystyä seuraamaan joka matkaa.

18.10. kello 18.52: Lisätty liminkalaisen Timo Paanasen kommentit.