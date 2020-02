Oulun joukkoliikenteen lippuja voi pian ostaa automaateista seitsemästä eri paikasta – Lentokentälle tulossa kaivattu yhden bussimatkan ostomahdollisuus

Pankkikortti maksamisesta on puhuttu ikuisuus ja enemmän kuin ikuisuus kerrottu että järjestelmä on niin kallis, että se on nimenomaan poistettu busseista. Ja kun otetaan pankkikortin varmennus mukaan niin joka pysäkillä 15-30sec pahimmillaan 1min per piippaus per ihminen.. eihän nuo linjat olisi ikinä ajoissa.

Pieni on vaiva käynnistää appi ja ostaa lippu etukäteen, varsinkaan kun oulussa ne bussit menee niin harvoin että siinä 30min - 1h aikana varmasti ehtii sen tehdä.