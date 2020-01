Oulun joukkoliikenteen busseissa otettiin käyttöön ensimmäiset infonäytöt – kesän jälkeen näyttöjä löytyy lähes kaikista busseista

osassa koskilinjojen busseissa on ominaisuus että ne sammuvat kun pysähtyvät pysäkille, tämä ominaisuus on aika monessa bussissa jo, pahinta on se että kun tälläinen automaattisammuva onnikka on liikenteessä niin onnikka on aikataulusta myöhässä ainakin 10min sitten kuskit joutuvat ajamaan ylinopeuttakin että saisi aikataulun kiinni. Ihmettelen ettei kaupunki tilaajana vaadi kunnossa olevia busseja ja valvo asiaa.