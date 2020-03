Oulun joukkoliikenne toivoo matkustajien maksavan korteilla käteisen sijasta koronavirustartuntojen vähentämiseksi

Tämä hyvä. Helsingissä pitää olla lippu valmiina myös bussiin noustessa aivan kuin on ollut juniin jo monta vuotta. Pari päivää sitten asiakas aivasteli suoraan päin kuljettajaa. Kyllä pitäisi vähän ajatella muitakin kun on sairas. Ja rahathan on tunnetusti likaisia.