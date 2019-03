Oulun ja Kempeleen paloasemille tulee uusia paloautoja – raskasta kalustoa käytetään noin 20 vuotta, poistuvat autot myydään huutokaupassa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ottaa maaliskuun aikana käyttöön kolme uutta ajoneuvoa. Kempeleen paloasemalle tulee uusi sammutusauto ja Oulun paloasemalle sijoitetaan uusi sammutusauto ja säiliöauto.

Kalustopäällikkö Kari Malinen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo, että pelastuslaitoksen kalustomäärä pysyy uusista hankinnoista huolimatta samana.

– Uusi kalusto sijoitetaan sinne, missä tapahtumia ja riskejä on eniten ja vanhempi kalusto taas kiertää hiljaisemmille asemille, Malinen kuvailee.

Malisen mukaan uudet autot eivät käytännössä juurikaan eroa huippunopeuksiltaan tai maasto-ominaisuuksiltaan aikaisemmista.

Autojen alustamalli on uusi, mutta käyttäjän kannalta autoista pyritään tekemään samankaltaisia. Tekniikka on uutta ja alustan ajettavuus ja käytettävyys on mennyt muutamassa vuodessa käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Uudet paloautot on valmistanut kotimainen paloautovalmistaja, Jyväskylän Säynätsalossa sijaitseva Saurus Oy.

Uudet autot käynnistävät kierrätysketjun

Oulun paloasemalta väistyy uuden sammutusauton tieltä vuosimallin 2012 sammutusauto, joka jää Ouluun kakkoslähdön sammutusautoksi. Oulun paloaseman entinen kakkoslähdön sammutusauto taas jatkaa matkaansa Ruskonselän paloasemalle. Kierrätysketju kattaa alustavien suunnitelmien mukaan yhteensä neljä paloasemaa.

Uusi Oulun paloaseman säiliöauto korvaa vuoden 2014 säiliöauton, joka siirtyy Haukiputaan paloasemalle. Myös tässä kierrätys kattaa useampia asemapaikkoja.

Kempeleestä lähtee uuden sammutusauton tullessa vuosimallin 2012 sammutusauto, joka siirretään Muhokselle. Muhokselta taas nykyinen sammutusauto siirretään Utajärvelle.

Kierrätyksen päätteeksi pelastuslaitos myy käytöstä poistettavat paloautot nettihuutokaupassa. Autoja on viime vuosina myyty lähinnä julkisen sektorin huutokaupassa, Kiertonetissä.

– Nettihuutokaupasta auton voi ostaa käytännössä kuka tahansa. Niitä on mennyt esimerkiksi vapaapalokunnille ja viime vuonna autoja ostettiin Puolaan, jossa ne menivät todennäköisesti paloautoiksi, Malinen toteaa.

Malisen mukaan tavoite on se, että pelastuslaitoksen raskas kalusto poistuu käytöstä noin 20-25 vuotiaina. Nyt poistuva kalusto on vuosituhannen taitteesta. Kalliimpia hankintoja, kuten nostolava- ja puomitikasautoja käytetään noin 25 vuotta.