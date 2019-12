Oulun ja Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat – yhteysvälillä marraskuun matkustajamäärä peräti 23 prosenttia viime vuotta suurempi

Suomessa olisi jo korkea aika siirtyä suurnopeusjuniin. Oli suorastaan järjetöntä valita Bendolinot perusteella, että niissä on kallistuvat vaunut ja siten se sopisi olemassa olevalle rataverkolle. Kuitenkin kaikki radat on jouduttu peruskorjaamaan ennen nopeita yhteyksiä. Nyt ne on sitten peruskorjattu vain Bendolinoja varten eikä esim TGV:tä varten. Olisi pitänyt olla kaukaa viisas ja hankkia kerralla nopeimmat junat vähintään 300 km/h nopeuteen pystyvät. Ei tarttis hirveenä lentää enää Suomessa kuten ei tarvitse Ranskassakaan. Junalla hoituisi sisäinen liikenne ilmastoystävällisesti.