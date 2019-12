Oulun imago elikeinoelämässä on parantunut selvästi – "Työ näyttäisi tuottavan tulosta"

Suomen suurimpien kuntien elinkeinoelämän edustajat arvioivat Oulun parhaaksi kunnaksi työvoiman saatavuudessa, yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä sekä innovaatioiden tukemisessa.

Oulun imago elinkeinoelämässä on selvästi parantunut viime vuodesta, käy ilmi Taloustutkimuksen tuoreesta Kuntien imago 2019 -tutkimuksesta. Kyselytutkimuksessa Oulun herättämiä mielikuvia arvioivat sekä oman kunnan että muiden kuntien yritysjohtajat.



Vuonna 2018 oman kunnan edustajien antaman yleisarvosanan perusteella Oulu oli sijalla 13. Muiden kuntien edustajat arvioivat Oulun sijalle 7. Tänä vuonna oman kunnan edustajat arvioivat Oulun sijalle 5. Muiden kuntien elinkeinoelämän edustajien yleisarviossa Oulu nousee sijalle 3.



– Oulussa on tehty vuodesta 2016 kunnianhimoista imagotyötä esimerkiksi alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Imagotyö on tärkeää, jotta Oulu pysyy vetovoimaisena ja mukana kilpailussa osaajista, opiskelijoista ja investoinneista. Työ näyttäisi tuottavan tulosta, kaupunkimarkkinoinnista vastaava Hanna Mattila Business Oulusta sanoo.



Vastaajat arvioivat asteikolla 4–10 kaikkiaan 11 imagotekijää. Muiden kuntien elinkeinoelämän edustajien arvioiden perusteella Oulu on 1. sijalla työvoiman saatavuudessa, yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä sekä innovaatioiden tukemisessa ja 3. sijalla yrittäjämyönteisyydessä. Oman kunnan edustajat arvioivat Oulun työvoiman saatavuuden suhteen niin ikään ensimmäiselle sijalle, yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä kolmannelle sijalle ja innovaatioiden tukemisessa toiselle sijalle.



Kyselytutkimukseen vastasi lähes 2000 elinkeinoelämän edustajaa Suomen 36 suurimmasta kunnasta. Taloustutkimus toteuttaa Kuntien imago -tutkimuksen vuosittain.