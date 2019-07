Oulun Hovinsuon skeittiparkki on remontissa – noin 4000 neliömetrin kokoisen parkin pitäisi valmistua loppuviikosta

Puolet Hovinsuon skeittiparkista on täynnä innokkaita skeittaajia, skuuttaajia, BMX- pyöräilijöitä ja muita temppuilijoita. Sieltä kuuluu lautojen paisketta sekä onnistumisen ja turhautumisen huutoja. Toinen puolisko on taas täysin autio skeittaajista jo muutaman viikon.

Hovinsuon skeittiparkki on noin 4000 neliömetrin kokoisella alueellaan Oulun suurin ja suosituin skeittauspaikka. Se on jopa valittu vuoden liikuntapaikaksi vuonna 2011. Nyt kuitenkin puolet parkista peittää työmaa.

Remontin ideana on uudistaa parkin pinnat. Toinen puolisko remontoitiin viime vuonna ja nyt homma viedään loppuun asti, kertoo isännöitsijä Tuomo Tunturi.

– Remontti on enään hiomista vaille valmis ja parkin pitäisi olla valmis loppuviikosta. Kunnostus ei ole ollut pitkä prosessi, se on kestänyt vain muutaman viikon, sillä tehtävänä on ainoastaan pintojen uudistus, toteaa Tunturi. Rahoituksen kunnostukselle antaa Oulun kaupunki.

Remontti on saanut Hovinsuon parkin vakiokävijöitä siirtymään muualle ympäri Oulua skeittaamaaan. Esimerkiksi Hollihaan skeittiparkki on ollut melkoisen ruuhkainen ja täyteen pakattu kesän aikana, ja myös kaduilla ja varsinkin keskustan alueella skeittaaminen on lisääntynyt.

Skeittaajat siirtyivät Hovinsuon skeittiparkista Hollihaan parkkiin remontin ajaksi. KUVA: Valtteri Pöyhtäri

Oulun alueelta löytyykin paljon niin sanottuja katuspotteja, joita ei sinänsä ole tarkoitettu skeittaamiseen, esimerkiksi portaat, kaiteet, kadunkulmat jne. Myös nämä katuspotit ovat olleet skeittaajien suosiossa jo pitkään, ja tämä katuskeittaaminen voi olla hyvinkin erillainen ja luova vaihtoehto perinteiselle parkkiskeittaamiselle. Kaduilla skeittaamisessa pitää vain olla tarkka, siitä että missä saa skeitata ja missä ei, ja että siitä ei koidu haittaa muille ihmisille.

Skeittaus on ylipäätänsä tullut takaisin muotiin ja sen suosio on huipussaan kaikkien keskuudessa. Skeittaus harrastuksena ei katso ikää tai sukupuolta ja kuka vaan voi aloittaa skeittaamisen.

– Myllyojallakin tuntuu, että kaikki on alkanut skeittaamaan. Ihan pienet lapset ja aikuiset ihmiset kans! toteaa Jaakko Kuivamäki, paikallinen skeittauksen harrastaja.

