Oulun Hönttämäen koulu on mukana syksyllä alkaneessa projektissa – tavoitteena kasvattaa koululaisista ja opettajista kierrätyksen mestareita

Oulun Hönttämäen koulu on mukana loka-marraskuussa alkaneessa Oppimisympäristö-projektissa. Kyseessä on ympäristöpalvelujen ja kiinteistöjen tukipalvelujen tuottamiseen keskittyneen Lassila & Tikanojan aloitteesta alkanut projekti, jossa on mukana Hönttämäen koulun lisäksi Espoon Iivisniemen koulu.

Hanke yhdistää uudella tavalla kiinteistönhoidon asiantuntijuuden, konkreettiset toimenpiteet sekä valistuksen ja kasvatustoiminnan. Tavoitteena on auttaa koululaisia ja opettajia kasvamaan kierrätyksen mestareiksi. Projektin keskiössä on lasten viihtyvyys, terveys, turvallisuus ja tulevaisuus.

– Tässä projektissa tervetullut ja hyvin järkevä uusi näkökulma on se, että esimerkiksi lähiluonto ja koulun piha-alue mielletään oppimisympäristöksi, Hönttämäen koulun rehtori Tero Aho kertoo.

Kouluille tehtiin projektin käynnistymisvaiheessa kartoitus, jossa arvioitiin koulujen oppimisympäristöä ja olosuhteita.

– Toimiva jätteiden lajittelu ja kierrätys pitäisi ehdottomasti saada kaikkiin kouluihin, sillä sitä kautta kiertotalouden periaatteet tulevat lapsillekin tutuiksi. Toivottavasti ne leviäisivät myös koteihinkin, Aho sanoo.

Tammikuun aikana kaikille Suomen alakouluille avautuu kilpailu, jossa ne pääsevät osallistumaan oppimisympäristöoppikilpailuun. Voittajakoulun oppimisolosuhteet kartoitetaan pilottikoulujen tapaan ja oppimisympäristö laitetaan kuntoon.