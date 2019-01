Oulun hiippakunnan piispa: Keittiön pöydässä käydyt keskustelut luovat turvallisuutta lapsille ja nuorille – "Varmasti sinisilmäisyyttä on ollut, mutta toiseen ääripäähän eli kyynisyyteen ei tulisi mennä"

Tässä ei enää rukoukset auta, nyt tarvitaan oikeasti tekoja! Tämä kriisi on ollut viranomaisten tiedossa jo pitkään, mutta se on pyritty lakaisemaan maton alle ja pimittämään kansalta. Samaa on tapahtunut ympäri Suomen ja näitä juttuja paljastuu kiihtyvällä tahdilla lisää.