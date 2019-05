Oulun Heinäpäästä löytyy Mörkökivi – tuleeko paikasta kiekkofanien vaelluspaikka?

Oulun Heinäpään urheilukeskuksen kukkulan päällä on seissyt vuosien ajan kiveen maalattu Mörkö, joka on vienyt ajatukset muumilaaksoon. Nyt Mörkökivi on saanut uuden ulottuvuuden leijonakapteeni Marko ”Mörkö” Anttilan patsaana.

Suomen MM-kultaa juhlineet fanit aikoivat suunnistaa Oulun torilta Mörkö-patsaalle maanantaiyönä.

Mörkökivi löytyy löytyy helposti Heinäpään jalkapallohallin läheisyydestä. Kun kiipeää hallin läheisyydestä kukkulalle, törmää lenkkeilyreitin läheisyydessä sijaitsevaan Mörkökiveen.

Kivinen mörkö saattaa olla jatkossa monen valokuvan ja selfien kohde, torinrannan Toripolliisi-patsas on saanut kilpailijan.

Kaapo Kakko (vas.) ja Niko Ojamäki (oik.) juhlimassa kapteeni Marko Anttilan kanssa. KUVA: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Marko Anttila oli sunnuntaina kultaa voittaneen jääkiekon MM-joukkueen avainpelaajia ja nousi kansan suureksi suosiksiksi raivoisalla yrittämisellään ja pudotuspeleissä tekemillään maaleilla. Finaalissa mies viimeisteli kaksi osumaa. Anttilan nykyinen seurajoukkue on Jokerit.

34-vuotias hyökkääjä on varsinainen järkäle jäällä, sillä mittaa miehellä on yli kaksi metriä ja painoakin yli sata kiloa.