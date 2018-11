Oulun Heikinharjuun kaavailluista säilöönottotiloista tehdään monikäyttöiset

Maahanmuuttovirasto (Migri) on jo hieman rukannut suunnitelmiaan Oulun Heikinharjun vastaanottokeskukseen perustettavasta säilöönottoyksiköstä.

Nyt keskuksen tiloihin varaudutaan remontoimaan monikäyttöisemmät tilat, jotka voidaan tarvittaessa muuntaa suljetuiksi säilöönottotiloiksi muutamassa kuukaudessa.

– Vielä kuukausi sitten näytti siltä, että paine säilöönottokapasiteetin lisäämiseen olisi kovempi. Turvapaikanhakijoiden palautukset pois Suomesta eivät kuitenkaan toimi kovin juohevasti, joten suurin paine on helpottunut, Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Raimo Pyysalo kertoo.

– Tällä hetkellä tarkoituksena on suunnitella Ouluun tilat, jotka sopivat sekä vastaanotto- että säilöönottokäyttöön.

Pyysalon mukaan monikäyttötilassa esimerkiksi ikkunoiden kaltereille tehtäneen valmiit asennuspaikat, joihin kalterit kiinnitetään vasta säilötoimintaan siirryttäessä.

– Yksityiskohdat selviävät suunnittelun edetessä. Myös henkilöstöä joudutaan hieman lisäämään, jos säilötoiminta Oulussa aloitetaan.

Suomessa on nyt kaksi säilöönottoyksikköä, joissa on yhteensä 109 paikkaa.

Ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön esimerkiksi epäselvän henkilöllisyyden takia tai tilanteissa, joissa hänen voidaan olettaa piilottelevan välttyäkseen maasta poistamiselta.

Säilöön voidaan ottaa myös henkilö, jonka voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen Suomessa. Päätökset säilöönotosta tekee Poliisi tai Rajavartiolaitos.

– Tällä hetkellä nykyisillä säilöönottopaikoilla pärjätään suhteellisen hyvin. Jos tarve maastapoistamisiin kasvaa, asiaa tarkastellaan taas eri kulmasta, Pyysalo sanoo.

Ouluun on kaavailtu säilöönottotiloja 30 henkilölle.

– Se antaa hieman liikkumavaraa, Pyysalo sanoo.

Remontin ajaksi noin sadan vastaanottokeskuksen asukkaan on siirryttävä vuokratiloihin läheisiin kerrostaloihin. Keskuksessa on nyt 260 paikkaa turvapaikanhakijoille, jotka eivät vielä ole käyneet turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi Heikinharjussa on 14 paikkaa alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Tavoitteena on ollut, että uudet tilat keskuksen eteläsiivessä olisivat käytössä ensi kesänä. Pyysalon mukaan lopullista aikataulua ja kustannuksia on vielä vaikea arvioida tarkemmin.

– Tilojen muunneltavuus tuo hieman lisäkuluja. Hintaluokka selviää, kunhan suunnitelmat on tehty ja rakennuttajilta on saatu tarjoukset. Vuodenvaihteen jälkeen tiedetään varmaan jo enemmän, Pyysalo sanoo.

– Tässä ei sillä tavalla aikataulu paina päälle, että valmista pitäisi olla kesällä. Nyt suunnitellaan huolella ja katsotaan kokonaisuutta rauhassa eteenpäin.

Vastaanottokeskuksissa on välillä huolestuttu järjestyshäiriöistä ja aggressiivisista asukkaista. Pyysalon mukaan häiriökäyttäytymistä on kyetty hallitsemaan suhteellisen hyvin.

– Vastaanottotoiminta on hyvin stabiilissa tilanteessa. Mitään isompia ongelmia tai uusia ilmiöitä ei ole havaittu.