Oulun hautausmaan kulmassa sijaitseva Hautajaishuoneisto muuttuu juhlatilaksi – remontin ideana on laajentaa käyttötarkoitusta

Oulun hautausmaan kulmassa, osoitteessa Kajaanintie 1, sijaitsevaa Hautajaishuoneiston nimellä kulkevaa muistotilaisuuspaikkaa remontoidaan parhaillaan pienimuotoiseksi juhla- ja kokoontumistilaksi.

Kun tilat otetaan uudelleen käyttöön peruskorjauksen jälkeen toukokuussa, nimikin muutetaan Puistopuutarhurin taloksi.

Kiinteistö on tullut siihen ikään, että se on korjaustarpeessa. Rakennuksen sisäpuolella on tehty isompaa remonttia silloin, kun asuinhuoneisto muutettiin hautajaishuoneistoksi vuonna 1964.

2000-luvun aikana on rakennuksesta korjattu julkisivua ja kattoa, nyt on sisätilojen korjaustöiden aika. Nyt tehdään pintaremonttia, uusitaan tekniikkaa kuten esimerkiksi valaistusta ja talotekniikkaa.

Remonttiin liittyy toimenpiteitä, joilla rakenteita muutenkin laitetaan kuntoon. Keittiö remontoidaan ja varustetaan tämän päivän ergonomiaa vastaavaksi.

– Vaikka tämä on nyt nimetty peruskorjaukseksi, kysymys on enemmän sisäpuolen remontista, sanoo Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Restaurointiartesaani Jaakko Sivonen Consti Julkisivut Oy:stä rakentamassa tulevan Puistopuutarhurin talon lattiaa. KUVA: Anni Männikkö

Remontin ideana on laajentaa käyttötarkoitusta.

– Ajatus on se, että rakennus ei enää olisi sidoksissa muistotilaksi, vaan se olisi enemmän yleinen juhla- ja kokoontumistila, jossa voisi viettää muitakin kristillisiä perhejuhlia, Valjus selventää.

Oman rajoituksensa tilojen tulevalle käytölle luonnollisesti tuo se, että se kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuihin kohteisiin. Siihen vaikuttaa myös sijainti Oulun hautausmaalla.

– Tiloihin sopii pienimuotoisia tilaisuuksia, koska käyttöpinta-ala on satakunta neliötä ja se on mitoitettukin noin 40 henkilölle. Se on tämän päivän perhejuhliin sopivan kokoinen.

Rakennuksen remontti aloitettiin lähes kolme kuukautta sitten. Siihen on varattu 350 000 euroa.