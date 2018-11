Oulun hätäkeskuspäivystäjät: Emme osaa käyttää tarpeeksi uutta tietojärjestelmää, päällikön mielestä kaikki tehtävissä oleva on tehty

Kokemuksesta tiedän, että näissä viranomaisrekistereissä / digialustoissa on paljon "turhia kikkoja" joita ei käytännön töissä tarvita juuri koskaan. Riittää hyvin, jos yksi vuoron / ryhmän työntekijä ja vuoromestari hallitsee alustan / ohjelman erilaiset kikat. Hiljaisina työvuoroina kikkoja pystyy opettelemaan työporukan kanssa koneen äärellä ja näin voidaan helposti ja ilmaiseksi lisätä osaamista. Vaikeuksia on usein vanhemmilla työntekijöillä mutta nuoret kurssilta juuri tulleet päivystäjät omaksuvat uudet niksit nopeasti. Häke päivystäjä tekee käsittääkseni edelleen tehtävien arviot tsekkilistan mukaan, jolloin jokainen kirjaamaan perustietoina rekisterin. Tärkeintä on varmistaa että osoite osuu oikealle paikkakunnalle kun antaa tehtävän jollekin yksikölle. Ihan samoja valituksia tuli aikanaan poliisin tehtävärekisteristä ja virve-radiosta, joihin jenkit olivat lastanneet älyttömästi turhaa softaa, ehkä osa oli "vakoilun mahdollistavia palikoita. Mutta tämä on tätä.