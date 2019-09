Oulun Finnkino Plazan ykkössalin penkit korvataan kallistuvilla nojatuoleilla – Luxe-salin elokuvaliput kalliimpia

Oulun Finnkino Plazaa remontoidaan parhaillaan: elokuvateatterin Sali 1 uudistuu rakenteita ja tekniikkaa myöten. Tilalle avautuu lokakuun alussa uusi 200-paikkainen Luxe-sali.

Syyskuun alussa alkaneessa remontissa myös elokuvateatterin aula- ja oheismyynnin tilat sekä palvelut uudistuvat. Teatterin tarjoilu laajenee niin juoma- kuin ruokapuolella.

Teatterin ykkössalissa penkit korvataan kallistuvilla nojatuoleilla, joilla on omat sivupöydät leffatarjoiluita varten. Asiakaspaikkoja uudessa salissa on vähennetty merkittävästi.



– Olemme innoissamme saadessamme tuoda oululaisille elokuvissakävijöille täysin uudenlaisen elokuvateatterikokemuksen, joka on ollut menestys sisarketjuissamme muun muassa Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, toteaa Plazan teatteripäällikkö Jaana Härkönen.

Finnkinon kaupallinen johtaja Kalle Peltola kertoo, että Luxe-salin elokuvalippujen hinnat ovat esimerkiksi Helsingin Itäkeskuksessa kolme euroa kalliimmat kuin tavallisten lippujen hinnat.

Yli kymmenen vuoden ajan toiminutta Oulun Plazaa on Peltolan mukaan tähän saakka remontoitu aika pienillä muutoksilla.

– Nyt halusimme tehdä enemmän kuin vain vetää maalia seinään. Pohdimme, mistä oululainen elokuvayleisö tykkää.

Peltola ei voi vielä kertoa, mitä teatterin juoma- ja ruokapuolen laajennus käytännössä merkitsee.

– Luvassa on ruokaisampia vaihtoehtoja. Tiedotamme tästä lähempänä lokakuun alkua.

Peltolan mukaan elokuvissa käyjiä on riittänyt kesän aikana mukavasti, esimerkiksi perhe-elokuva Leijonakuningas on vetänyt väkeä.

Syksyn ensi-illoista odotetaan muun muassa suomalaisia Fingerpori ja Täydellinen joulu -leffoja sekä teattereihin joulun tienoilla saapuvia Frozen 2 -animaatioelokuvaa ja saagan päätösosaa Star Wars: The Rise of Skywalker.