Oulun ensi- ja turvakodissa autettiin ennätysmäärää ihmisiä – apua hakeneiden määrä kasvussa

Tilastot eivät kerro koko totuutta, koska väkivaltaa tilastoidaan luotettavasti vain länsimaissa, jossa toisen ihmisen tahallinen vahingoittaminen nähdään automaattisesti väkivaltana. Suuri osa ihmiskunnasta pitää heikomman osapuolen vahingoittamista luonnollisena osana kulttuuriaan. Länsimaissa voimankäyttöoikeus on kontrolloidusti systeemillä, vähemmän kehittyneissä maissa voimankäyttöoikeus on fyysisesti vahvemmalla ihmisellä ilman seuraamuspelkoa.

Tilastojen perusteella voi päätellä vain hyvin vähän siitä, mikä on todellinen tilanne. Otetaan esimerkiksi kulttuuri, jossa lapsia ympärileikataan, osa heistä kuolee, merkittävä osa vammautuu loppuelämäkseen. Kulttuuriin kuuluvien mielestä kyse ei ole väkivallasta, joten sitä ei tilastoida väkivaltana. Länsimaissa kyseessä olisi hirvittävä inhimillinen tragedia ja puolet porukasta linnassa.

Suomi voi olla erittäin ylpeä kulttuuristaan, jossa väkivallasta saa puhua. Se on ainoa tie auttaa sekä väkivallan uhria, että väkivallan tekijää. Jotka molemmat ansaitsevat turvallisen elämän vailla pelkoa ja häpeää.