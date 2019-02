Oulun Energia rakentaa uuden lajittelulaitoksen – 22 miljoonan euroa maksavan laitoksen rakentaminen alkaa kesällä

On aina hyviä uutisia, kun paikallisesti investoidaan isosti myös ympäristöystävällisempiin tapoihin/teknologiaan jätteenkäsittelyssä tai nykyisin raaka-aineenkäsittelyssä.

Näissä vain aina on uhkakuvana se, että me kuluttajat olemme taas maksumiehen roolissa energian hinnan korotuksilla, jätemaksukorotuksilla yms.

Kukapa meillä keksisi globaalisti myytävän menetelmän, jolla koko maapallon jäte/ilmasto-ongelma ratkaistaan. Siinä olisi iso bisnes. Jätehän on raaka-ainetta, joka täytyy tulevaisuudessa pystyä käyttämään uudelleen.