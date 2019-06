Oulun Energia ja Gasum suunnittelevat uutta biokaasulaitosta – laitos sijoittuisi Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen

Just pohdin uuden auton ostoa ja Oulussa. Bio-pohjaiset autot ois just hyvä ratkaisu itselleni, mutta tankkauspisteitä ei ole riittävän kattavasti. Laskin, että Oulun laidalta auton tankkaamiseen menee 20-30km. Tekisitte sitten kunnon verkoston. Seuraava auto on pakko olla polttomoottori, koska sähköautojen tulevaisuus on vasta lasten kengissä ja epävarmaa. Myöskään auton arvo laskus vuosien saatossa voi olla mitä vaan. Ei myöskään ole varaa ostaa porvari/ökyautoa. Minähän ottaisin omat pierunikin talteen ilmaston ja maapallon eteen, mut isommat linjat ja ratkaisut tulee ottaa huomioon laaja-alaisesti ja nopeasti. Eikä tällaisiin ratkaisuihin ole tavan kansalaisella mitään, muuta mahdollisuutta kuin kirjoitella kommenttipalstalle.