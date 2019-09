Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Delucca ehtii vielä vaihtoon Britanniaan – opiskelijavaihto selvenee, kun brexit-ratkaisu tiedetään

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) kansainvälistä liiketaloutta opiskeleva Federico Delucca, 22, ehtii vielä kolmen kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Coventryn yliopistoon Britanniaan.

Oamkin opinto- ja kansainvälisten asioiden johtajan Allan Perttusen mukaan englantilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu, että ne opiskelijat, jota aloittavat vaihtonsa ennen mahdollista kovaa, sopimuksetonta brexitiä, hoidetaan kuten ennenkin ja entisillä ehdoilla.

Kysymys on huhtikuussa määritellystä päivämäärästä, 31. lokakuuta, joka on ainakin vielä on Iso-Britannian EU-eron takaraja.

Viime lukuvuoden aikana Oamkista lähti Britanniaan viisi ja Ouluun saapui neljä vaihto-opiskelijaa. Oulun yliopistolta syksyn vaihdossa on kymmenen opiskelijaa.

– Vaihdot ovat alkaneet ihan normaalisti vielä tänä syksynä. Alkaneet harjoittelu- ja vaihtojaksot viedään normaalisti loppuun asti kuten tähän saakka, suunnittelija Sari Vähäkangas Oulun yliopiston koulutuspalveluista vahvistaa.

Opetusneuvos Mika Saarinen Opetushallituksesta kertoo huhtikuulta lähtien voimassa olleen ohjeen vielä pysyvän. Sen vuoksi esimerkiksi Erasmus-ohjelman kautta tulevia vaihtoja Iso-Britanniaan ei kannata suunnitella lainkaan päivämäärän 31. lokakuuta jälkeen.

– Jos sopimukseton, niin sanottu kova brexit toteutuu, se tuo lisää ongelmia esimerkiksi niille opiskelijoille, jotka haluaisivat pysyvästi mennä opiskelemaan Britanniaan. Silloin heille ei esimerkiksi enää päde paikalliset lukukausimaksut, Saarinen muistuttaa.

Sopimukset joudutaan uusimaan, jos kova brexit toteutuu, arvelee Perttunen. Tilanne kirkastuu, kun brexit-asia on ratkaistu. Sitten tiedetään tarkemmin mitä ja miten sovitaan.

– Ei tässä vielä ole hätäilty, luotamme järjen voittoon. Englantilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on keskustelua käyty, ja hekin ovat odottavalla kannalla. Ei siinä sen kummempaa ole. Pistetään töpinäksi sitten, kun isot pojat ovat tehneet ratkaisujansa, Perttunen sanoo.

Oulun yliopistollakin odotellaan tulevaa ratkaisua. Vähäkangas kertoo niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin säännöllisesti kyselevän, miten jatkossa toimitaan.

"Täytyy löytää uudet tavat toimia"

Britanniassakin korkeakoulut ovat huolissaan nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta, mutta yhteistyötä ei ole tarkoitus missään nimessä lopettaa.

– Kumppanikorkeakouluista on tullut meille paljon yhteydenottoja siitä, että he haluavat jatkaa yhteistyötä brexitin jälkeen. Täytyy löytää uudet tavat toimia brittien kanssa, Vähäkangas sanoo.

Saarisen mukaan opiskelijavaihto on merkittävä ja Britannia on merkittävä siinä mielessä, että vaihdon voi toteuttaa englanninkielellä.

– Mutta toki opetusta on tarjolla yliopistoissa ja korkeakouluissa muuallakin Euroopassa englanninkielellä. Ne ohjelmat nousevat isompaan rooliin, jos Britannia tippuu pois, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan vaihdot muuallekin kiinnostavat tänä päivänä nuoria paljon.

Opiskelijavaihdossa Yhdysvallat, Australia ja muut englanninkieliset maat ympäri maailmaa ovat koko ajan kasvussa kuten myös liikkuvuus Aasian maihin.