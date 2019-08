Oulun ammattikorkeakoulun vapaille aloituspaikoille lisähaku elokuun alussa

Opiskelin vuoden verran tietotekniikkaa OAMK:ssa. Opetuksen laatu on todellakin heikko. Teoriaa ei opeteta juuri lainkaan, vaikka kyseessä on korkeakoulu. Opetuksen luonne ja taso vastaa lähinnä ammattikoulua. Lisäksi opettajat ovat osin epäpäteviä. Johtuneeko säästöistä, että opettajat on laitettu opettamaan myöskin sellaisia kursseja, joiden aihealuetta he eivät hallitse.