Oulun alueen kansanedustajat soten kaatumisesta ja hallituksen erosta: "Eipä ollut yllätys"

Oulun alueen kansanedustajat eivät hämmentyneet soten kaatumisesta ja hallituksen erosta.

Oulun vaalipiirin kansanedustajille hallituksen ero ja sote-ratkaisun kaatuminen eivät tulleet yllätyksenä. Kaikki olivat nähneet eduskunnassa merkkejä, että näin voi käydä.

Tapani Tölli (kesk.)

– Tästä vain on alettava katsoa eteenpäin ja tehdä ratkaisuja. Tämä varmasti selkeyttää ja puhdistaa ilmaa: toivottavasti nyt aletaan keskustella entistä enemmän asioista.

– Tärkeää on rakentaa siltoja: sote-uudistuksessa on tehty valtavan paljon erinomaista taustatyötä, joka ei saa mennä hukkaan. Uudistus on välttämätön, eikä lähtöruutuun voida palata.

Hanna Halmeenpää (vihr.)

– Soten kaatuminen ei todellakaan ollut yllätys. Kun olen asiaa täältä eduskunnan sisältä seurannut, pidin kaatumista aika selvänä: jos hallituksen esitys ei täytä perustuslakivaliokunnan eli perustuslain vaatimuksia, niin mahdotonta sitä on viedä eteenpäin.

– Näyttää vähän siltä, että tässä vaiheessa vaalikautta hallituspuolueiden jäsenetkin alkavat vastustaa hallitusta. Mielenkiintoista seurata vaalikeskustelua.

Katja Hänninen (vas.)

– Toki muutama viikko jo on tiedetty, että soten tilanne on aikataulullisesti mahdoton. Liian monta kohtaa olisi pitänyt ehtiä muuttaa. Istuntokausi hoidetaan loppuun ensi perjantaihin, dramaattisesti tilanne ei siinä mielessä muutu: vuosi sitten hallituksen ero olisi ollut dramaattisempi.

– Keskustelu sähköistyy varmasti vaalikentillä. Jotenkin kävi mielessä, oliko eilinen Ylen gallup kenties osasyynä hallituksen eropäätökseen?

Mari-Leena Talvitie (kok.)

– Oleellista oli, että aika loppui kesken. Jokainen puolue tietää, että ihmiset ansaitsevat parempaa. Otetaan nyt sote-aikalisä. Valtava taustatyö, jossa on lähdetty asiakaslähtöisesti miettimään sosiaali- ja terveysalan palveluja, ei missään tapauksessa mene hukkaan.

– Sekä potilaat että työntekijät ansaitsevat parempaa, siitä ei ole erimielisyyksiä.

Pirkko Mattila (sin.)

– Ensimmäinen tunne oli yllätys, ja minua harmitti sote-uudistuksen kaatuminen. Mutta toisaalta looginen ratkaisu pääministeriltä, jolla on suurin valta ja vastuu.

– Tästä on edettävä eteenpäin keskustellen ja ratkaisuja etsien. Vastuu on kaikilla puolueilla, jotka ovat vaaleihin lähdössä. Uudistusta tehdään tulevia sukupolvia varten. Nyt uudistuksen suurimmaksi ongelmaksi nousi aikataulu: tekemisen puutteesta tämä ei jäänyt kiinni.

Ville Vähämäki (PS)

– Olihan tämä vähän odotettu päätös, kun alkoi näyttää, että sote ei etene. Sipilä päätti ratkaista asian näin todettuaan, ettei valmista tule.

– On hyvä kysymys, miten tästä eteenpäin. Soten pitää perustua tutkittuun tietoon: emme voi ottaa mammuttiloikkaa sinne, jossa mikään osio ei ole hajalla. Tästä keskustellaan varmasti vaaikopeilla.

Tytti Tuppurainen (SDP)

– Hallituksen ero on ymmärrettävä ja perusteltu ratkaisu, sillä nyt sille itselleenkin valkeni se, ettei sen oma, itsepintaisesti ajamansa sote-malli ole toteuttamiskelpoinen. Sipilä eroaa reaktiona siihen, että hänen ajamansa hanke tuli tiensä päähän. Matkan varrella hallituksella ja pääministerillä olisi ollut tilaisuus korjata esitystä, mutta sitä ei ole haluttu tehdä. Tämä on myös osoitus siitä, ettei maata voi johtaa kuin yritystä.

– Tulkitsen pääministerin tiedotustilaisuudessa käyttämän puheenvuoron perusteella, että teon taustalla on myös vaalienaluspaniikki - keskusta haluaa käydä nyt vaalityöhön vailla poliittista hallitusvastuuta. Soten jatkotyöstä sovitaan hallitusneuvotteluissa.