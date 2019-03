Oulun alueella vesi on pehmeää, hyvin pehmeää tai keskikovaa: Miten paljon tarvitaan pesuainetta pyykätessä?

Oulun Veden mukaan kanta-Oulussa vesi on pehmeää, pohjavesialueilla kuten Haukiputaalla vesi on hyvin pehmeää ja Oulunsalossa se on keskikovaa.

Kiimingissä vesi on pehmeää, Yli-Kiimingissä ja Yli-Iissä puolestaan hyvin pehmeää.

Veden kovuus kuvaa veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojenmäärää. Vesilähteiden ja maaperän vaihtelevuuden vuoksi veden kovuus vaihtelee Oulun alueella.

Koska Oulun alueella ei ole kovaa vettä, normaali pesuainemäärä riittää.

Kun vesi on erittäin pehmeää tai pehmeää, pyykinpesussa ei tarvitse tehdä muutoksia.



Oulunsalon alueella on keskikovaa vettä, mutta sielläkään ei välttämättä tarvitse käyttää pesuainetta enemmän kuin ohjeen mukaan.

Kanta-Oulussa verkostovesi valmistetaan Oulujoen vedestä eli pintavedestä, jonka joukkoon lisätään muutama prosenttia Hangaskankaan alkaloitua pohjavettä

Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla vesi on pohjavettä.

Liika pesuainemäärä rasittaa vedenpuhdistamoita



Oulun Vesi korostaa, että liika pesuainemäärä ei ole tarpeen muutenkaan, ja se rasittaa myös vedenpuhdistamoita.

Kerran vuodessa pyykinpesukoneeseen ja tiskikoneeseen tulisi tehdä kalkinpoisto kaikilla Oulun alueilla.

Ekologisinta on pestä vaatteet niiden oikeassa lämpötilassa, annostella oikea purkin määräämä pesuainemäärä ja pestä täysiä koneellisia.