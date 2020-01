Psykoterapiaan on vaikea päästä, vaikka esimerkiksi Oulun alueella on todella paljon psykoterapeutteja. Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdeylilääkäri Jaana Hinkkala muistuttaa, terapiaan hakevien määrä on myös kasvanut valtavasti.

Kun terapeuteille on jonoa, potilaan on vaikea itse etsiä terapeuttia monien terapeuttien viidakosta.