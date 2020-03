Oulun Akionlahden kuhertelevat punatulkut ihastuttavat lukijakuvissa – "Koiraan täytyy todistaa olevansa kelvollinen ukko"

Milloinhan joku oikeasti puuttuu siihen, että muita lajeja itseään korkeampana pitävät laji leimaa alempia sukupuolisesti uros- tai naarasoletetuiksi. Vallankumous on alkanut, ja on jo hyvässä vauhdissa. Yhdenvertaiset oikeudet on ulotettava myös muihin lajeihin.