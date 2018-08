Oululla muhkea Technopolis-omistus - "Uuden omistajan strategiat luodaan muualla, mietittävä onko Oulun syytä olla mukana"

Oulun kaupunki on kiinteistöyhtiö Technopoliksen kolmanneksi suurin omistaja yli 3,9 miljoonalla osakkeella.

Lontoossa päämajaansa pitävä sijoitusyhtiö Kildare Partners teki tiistaina ostotarjouksen Technopoliksen osakkeista 4,6 euron kappalehinnalla. Se on lähes 14 prosenttia enemmän kuin osakkeen päätöskurssi eilen maanantaina pörssissä.

Technopoliksen tiedotteessa ostotarjousta luonnehditaan kohtuulliseksi. Yhtiön hallitus suosittelee osakkeenomistajille sen hyväksymistä.

Tarjoushinnalla laskettuna Oulun osakepotti on yli 18 miljoonan euron arvoinen, jos se päädytään myymään.

Oulun talousjohtaja Jukka Weisell asettelee sanansa harkitusti kysymykseen, aikooko Oulu myydä Technopolis-omistuksensa.

– Tilanne on mielenkiintoinen. Joudumme nyt tarkkaan pohtimaan mitä tehdään. Omistushan on siirtymässä ja tulevan omistajan strategiat luodaan muualla. On mietittävä, onko kaupungin järkevää olla mukana.

Weisellin mukaan on merkillepantavaa, että suurimmat osakkeenomistajat Varma ja kiinteistöyhtiö Mercator Capital ovat Technopoliksen mukaan jo sitoutuneet hyväksymään Kildare Partnersin ostotarjouksen. Kaksikolla on omistuksessaan yhteensä 34,5 prosenttia yhtiön osakkeista.

– Jos päädytään siihen, että kaupungin osakkeet myydään, päätös on kaupunginhallituksen peukalon alla.

Jos myyntipuuhiin lähdetään, Weisell arvioi asian olevan kaupunginhallituksen listalla 17. syyskuuta.

Ostotarjouksen aikaikkuna alkaa arviolta 7. syyskuuta ja jatkuu noin kuukauden.