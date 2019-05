Oululaisyrityksen Oura-älysormus palkittiin Pohjois- ja Itä-Suomen tuottavimpana ideana

Oululaisen Oura Health Oy:n Oura-älysormus voitti Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämän Tuottava idea -kilpailun Pohjois- ja Itä-Suomen aluesarjan.

Aluepalkinto myönnettiin Oura Healthille keskiviikkona kello 9:30 yrityksen kotitoimistolla osoitteessa Elektroniikkatie 10.

Aluekilpailun voitto takaa yritykselle paikan ideakipailun kansallisessa finaalissa, jonka voittajat selviävät 29.6. Nasdaqilla Helsingissä järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Nuorkauppakamarin tiedotteen mukaan voittajat pääsevät soittamaan Nasdaq OMX Helsingin pörssin kelloa ja saavat logonsa näkyviin New York Times Squren valotaululle.

Tuottava idea -kilpailua on järjestetty jo vuodesta 1977 lähtien. Kilpailussa valitaan vuosittain voittajat kolmessa kilpailusarjassa; yrityssarjassa, yhteiskuntasarjassa ja startup-sarjassa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin alle kolme vuotta vanhoja innovaatioita ja osoittaa, millainen merkitys innovaatioilla on talouselämämme kasvussa sekä elintasomme kehityksessä, tiedotteessa kerrotaan.