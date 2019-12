Oululaisyhdistysten kassalippaat anastettiin perjantaina, lippaissa nelinumeroinen summa rahaa – ”Fiilikset ovat totaalisesti maassa”

Oululaisten Paskakaupunni ry:n ja Tilaa kulttuurille ry:n kassalippaat anastettiin perjantaina. Lippaissa oli yhteensä yli tuhat euroa rahaa.

– Se on meille iso raha, Paskakaupunni ry:n puheenjohtaja Oskari Partala sanoo Kalevalle.



Lippaat vietiin Tukikohdasta, joka on Oulun Välivainiolla kulttuuri- ja harrastustila.

Oskari Partala kertoo, että lippaat vietiin todennäköisimmin perjantaina noin kello 16–17. Tila oli tuolloin lukittu eikä sinne ollut murtauduttu.

Tämä viittaa siihen, että anastaja on ollut henkilö, jolla on ollut avain tai muuten pääsy tilaan. Tällaisia henkilöitä on kymmeniä.

Lippaat sijaitsivat paikassa, joka voron on Partalan mukaan täytynyt ennalta tietää.

– Tämä syö luottamusta. Meillä on aina on ollut aika luottavainen meininki, Partala sanoo.

Yhdistys havaitsi anastuksen perjantaina illalla ja teki rikosilmoituksen.

Yhdistys myös jakoi Facebook-sivullaan ilmoituksen, jossa se toivoo havaintoja tapauksesta. Yhdistyksen mukaan tapauksen jäljiltä ”fiilikset ovat totaalisesti maassa”.