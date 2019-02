Oululaistutkimus: Liikunnan pitäisi kuulua vaikean lihavuuden hoitoon alusta asti

Liikunnalla on minimaalinen vaikutus painoon. Ei siitä haittaakaan ole, ja hengästyminen ja happilisä on ihan ok, mutta liikalihava ei pysty vetämään sellaisia treenejä, joilla todella laihtuisi. Jos liikalihava laihtuu liikunnalla 8,5 kg kahdessa vuodessa, niin se on vaivaiset 355 grammaa kuukaudessa.

Liikunnalla koettiin oleva vaikutuksia myös sokeriaineenvaihduntaan, mutta tyrmäisin väitteen. Sokeriaineenvaihduntaan vaikutta sokeri eli hiilihydraatti, joiden rajoittamisella 50 g:aan päivässä saisi liikalihavat pudotettua tuon 8,5 kg kuukaudessa. Liikalihavalla kun on mistä lähteä, niin sitä myös lähtee kun rajoittaa rajusti hiilarisyöntiä. Ei tarvitse puurtaa kahta vuotta 8,5 kg:n kimpussa.