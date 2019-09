Oululaistaustaiselle taikuri Henri Kemppaiselle Suomen Taikuri 2019 -palkinto

Oululaistaustainen taikuri Henri Kemppainen on voittanut Suomen Taikuri 2019 -palkinnon. Suomen Taikurit ry palkitsi Kemppaisen vuosijuhlassaan lauantaina.

"Henri Kemppainen on pitkän linjan ammattitaikuri, joka on luonut hienon uran pääasiassa yritystilaisuuksissa esiintymällä. Kemppainen on pidetty esiintyjä, joka suhtautuu työhönsä intohimolla. Hänen vahvuuksiaan taikurina ovat energisyys ja esiintymistaito, jossa näkyy myös miehen kainuulaiset juuret.

Kemppainen julkaisi vuonna 2019 Magic in Lapland -televisiosarjan, joka toi myös kansainvälisesti paljon positiivista näkyvyyttä suomalaiselle taikuudelle", Suomen Taikurit kertoo palkinnon perusteista.