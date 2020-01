Oululaista äijäbalettia ja ilmakitaransoittoa on luvassa Talent Suomi -ohjelman aloitusjaksossa

Talent Suomi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa nähdään kaksi oululaisesitystä ensi sunnuntaina. Mukana ovat äijäbalettiryhmä ja ilmakitaransoittaja.

Äijäbalettiryhmä En Ala perustettiin Suomi-Venäjä-seuran Oulun osaston toimesta jo vuonna 2008, kun idea humoristisesta balettiryhmästä syntyi. Ensimmäinen esiintyminen oli seuran pikkujouluissa joissa Äijäbaletin Joutsenlampi hurmasi yleisön.

Äijäbaletti tukee seuran tavoitteena olevaa ystävyystoimintaa muun muassa esiintymällä Venäjällä säännöllisin väliajoin.

Suurin osa tanssijoista on eläkkeellä olevia miehiä. Ryhmä esiintyy myös vanhainkodeissa ja häissä, vaikka aina varoitteleekin, ettei heitä kannata kutsua pilaamaan häitä. Ryhmällä on keikkoja 25-30 vuodessa, ja määrä vain kasvaa. Äijäbalettiryhmästä on tehty myös dokumenttielokuva nimeltä Joutsenveljet.

Aapo Rautio osallistui ilmakitaransoiton MM-kisoihin ensimmäistä kertaa vuonna ollessaan 10-vuotias. KUVA: MTV3

Toinen oululaisesiintyjä on 19-vuotias Aapo Rautio, jonka talentti on ilmakitaransoitto. Hän osallistui Oulussa vuosittain järjestettyihin ilmakitaransoiton MM-kisoihin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ollessaan 10-vuotias. Rautio nauttii siitä, että voi pienen hetken olla rokkitähtenä.

Talent Suomi -ohjelmassa nähdään tuomarina myös oululaislähtöinen näyttelijä Ernest Lawson joka sunnuntai. Muina tuomareina toimivat koreografi ja esiintyjä Jorma Uotinen, laulaja-lauluntekijä Krista Siegfrids ja Duudsoni HP Parviainen. Ohjelman juontaa Mikko Leppilampi.

Talent Suomi starttaa MTV3-kanavalla sunnuntaina 2.2. klo 19.30.