Oululainen psykiatri on saanut Suomen Psykiatriyhdistyksen Christian Sibelius-palkinnon. Palkinto myönnettiin psykiatri Kristian Läksylle 12. maaliskuuta Psykiatripäivillä.

Suomen Psykiatriyhdistyksen mukaan tunnustusapuraha jaetaan vuosittain merkittävästä käytännön psykiatrin työstä potilashoidon alueella.

Läksy toimiii asiantuntijalääkärinä Kelassa, missä hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Palkintoa perustellaan muun muassa sillä, että hän on kehittänyt valtakunnallisesti käytössä olevan psykiatrista työkykyarviomallia ja hän on opettanut psykiatrista diagnostiikkaa koko Suomen alueella kliinistä ja tutkimustyötä tekeville.

– Hän muun muassa loi OYS:ssa psykoterapiaan ja psykoterapia-arvioon erikoistuneen yksikön, hän oli mukana rakentamassa Suomen ensimmäistä neuropsykiatrian poliklinikkaa, hän kehitti vanhuspsykiatriaa, nuorisopsykiatrista toimintaa, yleissairaalapsykiatriaa sekä päiväsairaalatoimintaa, palkintoa perustellaan.

Läksy on toiminut Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn psykiatrijäsenenä vuodesta 2006 alkaen sekä Oulun yliopiston psykoterapiakoulutuksen johtokunnan jäsenenä 2011 alkaen. Hän on ollut aktiivinen myös kollegiaalisessa yhdistystoiminnassa Lääkäriliitossa ja Psykiatriyhdistyksessä.