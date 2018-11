Oululaispoliisi liukastui ja kysyy ajankohtaisen kysymyksen: "Talavi tullee, ookko nää valamis?" – Liukkaudesta varoiteltu tänäänkin

Mestarin pitää mennä kentälle varsinkin tänä päivänä kun kaikki on ulkoistettu, maksetaan kova hinta työstä ja alihankkijan alihankkijat vastaa tärkeistä kevyen liikenteen ja teiden kunnosta.

Johto on määrittänyt teiden moninkertaisen luokituksen eri teille, käytännässä on vain kahta laatua eli tyydyttävän huonoa ja erottäin huonoa.

Ennen kaikki tiet oli kunnossa automaattisesti heti kun tarvittiin kunnostusta Oulun kaupungissa jo yöllä lumet poistettiin joka paikasta, kaikki pelasi niin hyvin ettei valittajilla jäänyt mitään muistijälkeä, silloin kaikki on hyvin kun, mikään ei näy huonona kuten nykyään.

Kiitettävä kunnostus onnistui vain kaupungin työntekijöillä joita oli riittävästi aina tarpeen mukaan.