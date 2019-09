Markus Apila, Elina Lakkala ja Alma Nevala ovat yhä liekeissä kesän elokuvaworkshopin jäljiltä. Kahdentoista nuoren ryhmään valitut viisi oululaista saivat ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä elokuva-alan ammattilaisten rinnalla sekä ohjata ammatinnäyttelijöiden roolittamia lyhytelokuvia Vieremällä.

– Viikko oli lempein mahdollinen tulikaste elokuva-alalle, kuvailee Lakkala.

Leirillä syntyneet kaksi lyhytelokuvaa esitettiin Red Carpet elokuvafestivaaleilla elo-syyskuun vaihteessa Hyvinkäällä.

– Oli huikeaa nähdä yhteisen työn tulos isolla valkokankaalla samassa näytöksessä Fingerpori-elokuvan juhlaennakossa, nuoret kertovat.

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijoiden Apilan ja Lakkalan sekä Oulun Lyseossa opiskelevan Nevalan lisäksi lyhytelokuvia olivat tekemässä Jenny Tolonen Osykista ja Nuthanon Kittiwatanachod Lyseon IB-lukiosta.

Red Carpet Film Festivalin ja Ponssen yhteistyössä järjestämän leiriviikon aikana syntyi kaksi lyhytelokuvaa luonnon ja nuoren ihmisen välisestä suhteesta: No Connection sekä Kotiin.

Kahteen ryhmään jaetut nuoret työstivät elokuvan käsikirjoitukset, ohjasivat, kuvasivat sekä äänittivät sekä editoivat elokuvat.

Kuvaamista ja valokuvausta harrastava Apila oli No Connection -elokuvan toinen kuvaaja.

Kuvauspäivien aikana alan slangi tuli Apilalle tutuksi, kun skarppia eli kameran tarkennuksen kohdetta vaihdettiin tai kun pannattiin eli seurattiin kameralla liikettä.

Elokuvaa Apila kuvasi kaikilla mahdollisilla herkuilla varustetulla järjestelmäkameralla.

– Viikko oli intensiivinen puristus, ja päivät venyivät myöhään yöhön varsinkin editointivaiheessa, mutta yhdessä tekeminen palkitsi, Apila kertoo.

Työn vastapainoksi nuorille järjestettiin iltaohjelmaa, saunomista saunalautalla ja tutustumiskäynti Ponssen tuotantotiloihin.

Lakkala ja Nevala harjoittelivat ohjaamista ammattinäyttelijöiden kanssa. Mukana oli Sykkeessä sairaanhoitajaa näyttelevä SennaVodzogbe, näyttelijä Tuukka Leijavuori, Aikuiset-televisiosarjasta sekä Kotikadusta tuttu Elias Salonen sekä näyttelijä Emma Castrén.

Nuorten apuna kuvauksissa ja elokuvan teon eri vaiheissa olivat ohjaaja-käsikirjoittaja Jori Grönroos, tuottaja Mete Sasioglu sekä kuvauksissa Hannu Käki.

– Ohjaajina meillä oli paljon vapautta ja päätösvaltaa, mutta myös vastuu onnistumisesta. Yhteistyö ammattinäyttelijöiden kanssa oli mutkatonta. Näyttelijät toivat elokuviin lisäsisältöä improvisoimalla. Kiitostakin saimme, Nevala ja Lakkala kertovat.

Nevala kehitti idean Kotiin-elokuvaan ja Lakkala No Connectioniin, mutta lopullinen elokuvakäsikirjoitus syntyi ryhmätyönä. Kotiin-elokuvan keskiössä on sisaruspari, No Connectionissa puolestaan ollaan luonnon armoilla sosiaalisen median varassa.

– Tavoite oli tehdä kolmen minuutin elokuva, mutta syntyikin kuusi minuuttia kestävä lyhytelokuva, Nevala kertoo.

Kuvauspäivänä Sasioglu varoitteli nuoria elokuva-alan tarttuvasta taudista.

– Mete mukaan elokuvan tekemiseen jää koukkuun. Se tunne minulle jäi. Olisi siistiä tehdä lisää elokuvia, Apila haaveilee.

Luonnonkauniin Pohjois-Savon sydämessä vietetty leiriviikko sytytti sammumattoman liekin myös Lakkalan sydämeen.

Lukioaikana kaikkiin mahdollisiin draamaopintoihin ja muutamaan lyhytelokuvaprojektiin osallistunut Lakkala tuntee olevansa vielä oppipoika alalla, mutta kovalla työllä unelma opiskelupaikasta Taideyliopiston ohjauksen koulutusohjelmassa elää vahvana. Lakkalan seuraava etappi on haku Oulun teatterin Nuorten Näyttämölle syyskuussa.

– Kaikki ovet ovat vielä avoinna, mutta nälkä kasvoi syödessä.

Red Carpetin elokuvaworkshop

Elokuvaleiri nuorille toteutettiin kolmatta kertaa.

Elokuvaworkshopin järjestetään Red Carpet Film Festivalin ja Ponssen yhteistyössä.

Kuuden päivän aikana nuoret tekevät alusta loppuun kaksi lyhytelokuvaa ammattilaisten ohjauksessa sekä ammattinäyttelijöiden roolittamana.

Leiriviikon tarkoituksena on kannustaa nuoria elokuvan tekemiseen sekä elokuva-alan opintoihin.

Ensi vuoden workshopista ei ole vielä varmuutta, haku varmistuu huhti-kesäkuussa, redcarpetfilmfestival.fi.

Oululaisnuorten elokuvat No Connection sekä Kotiin löytyvät Youtubesta: Red Carpet – Kotimaisen elokuvan festivaali.