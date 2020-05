Palapelien voimakkaasti kasvanut suosio on yllättänyt myyjät. Kysyntä on jo ylittänyt tarjonnan.

Harrastajaa palapeleissä viehättää aivojumppa ja niiden rentouttava vaikutus.

Oululaisessa Leluaitassa on myyty yrittäjä Anu Korjosen mukaan palapelejä moninkertainen määrä tavalliseen verrattuna. Yleensä palapelien sesonkiaika on jouluna, mutta tällä hetkellä menekki on sitäkin suurempaa.