Oululaisilta kysytään näkemyksiä kävelykatukeskustan tulevaisuudesta

Rotuaarin kattamisselvitys on käynnistynyt jatkotoimena Oulun keskustavisiolle 2040. Selvitystyöllä pyritään tunnistamaan, millainen on tulevaisuuden Oulun Rotuaari.



Selvitystyö on kolmivaiheinen, jossa taustatyönä on toteutettu valmisteleva työpaja.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ovat avanneet kyselyn, jossa oululaisilta tiedustellaan näkemyksiä Oulun kävelykatukeskustan tulevaisuudesta.

Kysely on avoinna 11. – 27. tammikuuta välisen ajan.

Tekniikan tuntevat ammattilaiset tekevät yhtä aikaa rakenteellista tarkastelua siitä, mitä rakentamismahdollisuuksia kävelykaduilla voisi olla.

Kaupunkilaisten kyselyn ja suunnittelualan ammattilaisten tuotosten pohjalta kootaan yhteen tulevaisuuden kuvaukset ja havainnemallit Rotuaarin selvitystyön pohjaksi. Selvitystyö valmistuu ensi kevään aikana.