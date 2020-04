Oululaisfirman pikatestiä voidaan käyttää myös koronan löytämiseen – testitulos luetaan älypuhelimen ruudulta

Herkkyys on näissä testeissä se, jolla on merkitystä (ei tule vääriä negatiivisia), ei niinkään tarkkuudella (ei tule vääriä positiivisia). Laboratoriotesteissä herkkyys on kyllä usein huomattavasti tuota mainitsemaasi 50-70 %:a korkeampi. FDA on esimerkiksi hyväksynyt käyttöön 2 minuutin pikatestin, jossa kliininen herkkyys on 99%. RT-PCR puolestaan on niin herkkä, että sillä voi tunnistaa tartunnan parhaimmillaan jopa yhdestä ainoasta viruspartikkelista (näyte pitää silti osata ottaa oikein - tämä on se vaihe, jossa niitä virheitä enemmänkin tulee). Vaikka testi on nopea ja tehdään kotona, ei se tarkoita että se on mikään pilipalitesti.