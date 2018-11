Oululaiset ovat lähteneet hyvin liikkeelle hakemaan influenssarokotusta – julkisella puolella nyt käytössä neljän viruskannan rokote

Kansallisessa rokotusohjelmassa on ensimmäistä kertaa käytössä nelivalenttinen Vaxigrip Tetra -rokote. Tästä rokotteesta ei ole käytön jälkeistä seurantaa.Lääke on merkitty mustalla kolmiolla,joka tarkoittaa,että siinä on lisäseuranta.Lisäseurannassa olevista lääkkeistä on saatavilla vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä.Kannattaa lukea pakkausselosteesta haittavaikutukset,pyytää hoitajalta ne nähtäväksi.