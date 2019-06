Oululaiset muuttavat paljon kaupungin sisällä – enemmistö poismuuttaneista voisi harkita palaavansa Ouluun

Jos aatellaan kuinka Demarit ja ennenkaikkea Kokoomus on istunut useassa hallituksessa viimeisten 20v:n aikana, niin tälläista kehitystähän he on halunneet ja haluaa edelleenkin. Valtiovallan taholta on ohjattu eri tavoin ko.kehitystä tyyliin "suuret yksiköt on kauniita" ja grynderit kiittää moisesta järjestelystä. Ei monikaan välttämättä halua kaupunkiin, mutta kun on pakko, jotta saa töitä ja palveluita. Porvaristo niin mielellään puhuu "luonnollisesta kehityksestä".. Pskat sellaista olekaan, vaan tilanne on luomalla luotu ja porvariston toimesta paheksutaan sitä, jos ihminen ei hallua asua kerrosalossa ja lähiöissä..