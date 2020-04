Oululaisesta kännykkäsovelluksesta tuli huippuhitti ja yllättävä onnenpotku yrittäjälle – "En usko että tämä 'joulu' jatkuu ikuisesti"

Oululaisen yrittäjän webbikamerasovellus kännyköille on saanut etätyöbuumissa äkkiä hurjasti latauksia, kun maailman kaupoista ovat erilliset webbikamerat loppuneet. Latauksia tehdään nyt kymmeniä tuhansia päivässä.

Oululaiselle, kännykän hyötysovelluksia tekevälle Kinoni Oy:n yrittäjälle Sami Gröhnille on viimeisen kuukauden aikana tullut yllättävä onnenpotku. Kun iso osa maailman ja etenkin USA:n ihmisistä on sattuneesta syystä siirtynyt etävideoyhteyksien käyttöön, se on tuonut Gröhnin webbikamerasovellukselle rajun kasvun latauksissa etenkin Applen älylaitteiden sovelluskaupassa.