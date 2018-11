Oululaisen lastenvaateyritys Gugguun Miia Riekki ja Anne Valli saivat Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon

Oululaisen lastenvaatteita valmistavan Gugguun yrittäjät Miia Riekki ja Anne Valli on palkittu Vuoden nuori yrittäjä 2018- palkinnolla Suomen EY Entrepreneur of the Year -kilpailussa. Palkinto julkistettiin perjantai-iltana Helsingissä.

– Perusteluissaan tuomaristo totesi yrityksellä olevan aineksia vaikka mihin, EY Suomen Twitterissä kirjoitettiin.

Lisäksi tuomaristossa kiiteltiin yrityksen valmistamien tuotteiden ekologisuutta ja kansainvälistymisstrategiaa.

Onnea Vuoden Nuori Yrittäjä 2018 -palkinnosta Miia Riekki ja Anne Valli @GugguuKids ! Perusteluissaan tuomaristo totesi yrityksellä olevan aineksia vaikka mihin ja kiitteli tuotteiden ekologisuuden lisäksi etenkin yrityksen kansainvälistymisstrategiaa #EOY #EY pic.twitter.com/WsFB2baXOy — EY Suomi (@EY_Suomi) 2. marraskuuta 2018

Kilpailun finaalissa oli mukana yhteensä kymmenen yritystä eri puolilta Suomea. Pohjois-Suomesta kisassa mukana oli Gugguun lisäksi SuperPark-sisäaktiviteettipuistojen Juha Tanskanen.

Finaalissa vuoden yrittäjäksi valittiin äänieristettyjä tiloja tekevän Frameryn Samu Hällfors.