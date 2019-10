Oululaiselle professorille Mirja Illikaiselle myönnettiin Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendi

Professori, tekniikan tohtori Mirja Illikainen palkittiin Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendillä maanantai-iltana. Oulun yliopistossa työskentelevä Illikainen on yhdessä työryhmänsä kanssa tutkinut kiertotaloutta ja kehittänyt uusiokäyttöä teollisuuden ylijäämämateriaaleille.

Taitaja-stipendityöryhmä totesi Illikaisen (s. 1978) olevan nouseva ja menestyksekäs tieteen tekijä, joka on tekemässä vahvasti sellaista yhteiskunnallista muutosta, jota tarvitaan.

Stipendin tarkoitus on huomioida ja palkita Oulun seudun monipuolista huippuosaamista. Stipendiä on jaettu yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 alkaen, ja sen saaja on Oulun seudulta oleva tieteen, kulttuurin tai urheilun saralla työskentelevä henkilö tai yhteisö.

Stipendin saaja on tehnyt työllään ja osaamisellaan kotiseutuaan myönteisellä tavalla tunnetuksi. Stipendi on arvoltaan 10 000 euroa.

Vuodesta 2000 saakka myönnetyn Taitaja-stipendin ovat saaneet muun muassa baritoni Tomi Punkeri, yrittäjä, digimediaosaaja Niina Grönholm, pikajuoksija Samuel Purola, tekstiilitaiteilija Susanna Sivonen, jääkiekkovalmentaja Kari Jalonen ja näyttelijä Martti Suosalo.