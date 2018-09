Oululainen Suomen Hoivatilat lähtee mukaan koulusektorille

Suomen Hoivatilojen ensimmäinen kouluhanke käynnistyy Siilinjärvellä. Hoivatilat on mukana rakennuttajana, rahoittajana ja kiinteistön omistajana.

Siilinjärven kunnalle vuokramallilla toteutettava Kuuslahden koulu on investointiarvoltaan noin kolme miljoonaa euroa. Vuokrasopimuksen kesto on 15 vuotta. Hoivatilat toteuttaa hankkeen yhteistyössä Plus Hoivakiinteistöt Oy:n kanssa.

Koulu on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2019.

– Tämä hanke on meille tärkeä avaus koulusektorilla. Olemme tunnistaneet kuntatapaamisissa, että vuokra- ja elinkaarimallilla hankittavien koulujen määrä on kasvussa. Kunnat eivät halua enää omistaa itse kaikkia kiinteistöjä, vaan tukeutuvat enenevässä määriin yksityisten kumppaneiden tarjontaan, sanoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.