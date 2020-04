Hienoa, tarvetta lähikuukausina varmastikin on. Suomessa on vanhastaan suodatinosaamista ilmansuojeluun ja -puhdistamiseen liittyen.

Itsekin osallistun infektio-ohjeiden tekoon omassa organisaatiossani, ja SARS-virusten osalta itsekin luulin, että epidemia saadaan hallintaan, kuten SARS, MERS ja lintuinfluenssa. Vasta epidemian muhittua kuukausia Kiinassaa tuli tunne, että tämä saattaakin lähteä leviämään... WHO:n epidemiahälytykset, CDC:n tekstit yms. ovat hyvin opettavaisia, mitä biologisia uhkia maailmaan edelleen kohdistuu, mitä epidemioiden eteen on parhaimmillaan yritetty tehdä (lintuinfluenssan osalta oli aika pelottavakin pandemian uhka) - ja miten välinpitämättömiä jotkin hallinnot ovat epidemioiden suhteen. CoViD-19 osoitti, että kyllähän nuo saattavat levitä eri puolille maailmaa.

Joudumme ajattelemaan tätä aihetta laajemmin. Nostan esiin myös kylmän sodan aikaiset biologiset aseet. Venäjä ei lopettanut NL:n aikaista valtavaa biologisten aseiden kehittelyä, ja itärajan takana on tapahtunut useampikin mikrobien vapautuminen yleisöön aselaboratorioista: tiedossa ovat mm. influenssa-H1N1-, pernarutto- ja isorokkopäästöt ja sairastumiset. Mitä on salattu, en tiedä. Noiden asemikrobien ikävä puoli on geneettinen manipulaatio, jolla mikrobien ominaisuuksia on muutettu. Eikä yleensä mukavampaan suuntaan.